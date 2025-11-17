Потеряли чеки «Имущество»

Восстановить можно через ОАО «АСБ Беларусбанк» по заявлению. Услуга платная.

Компенсация за неиспользованные чеки.

Чеки могут быть предъявлены для погашения, а срок и порядок выплаты компенсации за неиспользованные чеки и их стоимость устанавливается Советом Министров.

Компенсации подлежат только лично начисленные чеки.

Вернуть чеки «Жилье», которые были ранее обменены на чеки «Имущество» нельзя.

Приватизация жилья за чеки «Имущество» невозможна они применимы только для покупки акций и долей в госпредприятиях.

Вложили чеки в акции ОАО

Возврат невозможен — чеки погашаются при обмене.

Как обменять чеки на акции?

Обратитесь в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк».

При себе необходимо иметь: паспорт и сертификат.

Можно обменять до 250 подаренных чеков от близких родственников

Что можно делать с чеками «Имущество»?

Передавать, объединять, разделять.

Назначать доверенное лицо.

Использовать для покупки акций.

Завещать и наследовать.

Получить чеки сейчас нельзя. Срок выдачи истек 01.07.1997 года.

Срок обращения чеков — до 31.12.2030 Установлен постановлением Совмина №298 от 30.05.2025.