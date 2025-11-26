Четвертый сезон благотворительной акции «Эстафета тепла» стартовал в Беларуси 26 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по работе со школьной молодежью ЦК БРСМ Дарья Слижевская.

«Уже четвертый год подряд во время отопительного сезона волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» присоединяются к благотворительной акции «Эстафета тепла». Основные виды работ, выполняемые в рамках акции, — заготовка дров, распиливание и укладка поленьев. Но работа не ограничивается лишь помощью в подготовке к зиме, волонтеры активно оказывают всестороннюю поддержку пожилым людям, инвалидам, ветеранам и другим уязвимым категориям населения: наводят порядок на придомовых территориях, убирают мусор, ремонтируют небольшие поломки», — рассказала Дарья Слижевская.

Во время акции в этом сезоне по всей стране уже запланировано проведение около 450 мероприятий с участием более 2 тыс. волонтеров. Обратиться за помощью волонтеров можно через территориальный комитет БРСМ.

«Любое мероприятие в рамках акции всегда наполнено особым теплом, ведь иногда даже физическая помощь не так важна, как моральная поддержка одиноких пожилых людей. Часто трудовые десанты заканчиваются чаепитиями и разговорами по душам», — дополнила она. Вне зависимости от сезона помощь нуждающимся не прекращается.