11 ноября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, которое прошло в режиме видеоконференции. На заседании были рассмотрены социально значимые вопросы для жителей региона: выполнение Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» и Директивы Президента Республики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», а также итоги работы с обращениями граждан за 9 месяцев 2025 года.

«За 9 месяцев текущего года в области уменьшилось количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, введено общей площади жилых домов после капитального ремонта почти 390 тыс. кв. м, заменен 61 лифт, отремонтировано более 400 единиц придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Введено в эксплуатацию 17 станций обезжелезивания. За счет выполненных мероприятий в 2025 году, доступ к чистой воде получат более ста населенных пунктов, где проживает более 21 тысячи человек.

Считаю, что качественная работа в том числе по первому вопросу заседания способствовала снижению количества обращений граждан, в том числе в вышестоящие и контролирующие органы. В республике создана система, позволяющая обратиться в любой орган госуправления, но, к сожалению, есть факты злоупотребления правом на обращение. Вместе с тем, каждый вопрос рассматривается скрупулёзно, с привлечением специалистов всех уровней.

В текущем году целый ряд вопросов касался правильности назначения и исчисления пенсии, применения норм международных соглашений. Этот вопрос был озвучен в ходе выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в Гомельской области. По итогам необходимые изменения были внесены в соответствующие нормативные правовые акты, что позволило на сегодняшний день пересчитать пенсии 270 человекам», – отметила сенатор.