25 ноября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич возглавила работу 15-й сессии Гомельского областного Совета депутатов, на которой было рассмотрено 7 вопросов.

«В процессе деятельности депутатского корпуса возникают вопросы, требующие неотложного рассмотрения. И сегодня таких вопросов семь. Они касаются бюджета области, порядка формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации Государственных программ, а также арендных отношений.

В текущей пятилетке Гомельским областным Советом депутатов было утверждено 22 региональных комплекса по выполнению Госпрограмм, выполнение которых было на нашем постоянном контроле и ежегодно анализировалось. В 2026-2030 годах в Беларуси будет действовать 28 государственных программ, из которых 18 будут продолжением существующих. Поэтому здесь очень важен сформированный задел», – отметила сенатор.