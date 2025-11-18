К сенатору обратились священнослужители с вопросом снижения тарифов на теплоснабжение в храмах. Член Совета Республики взяла его на личный контроль. Екатерина Зенкевич также посетила храм Покрова Пресвятой Богородицы в Стрешине, ознакомилась с работой объектов культуры и здравоохранения, а также провела мониторинг цен и обеспеченность торговых объектов товарами повседневного спроса.

«Работа по обеспечению комфортного проживания населения в горпоселке проделана большая. Особое внимание со стороны государства, конечно же, отведено объектам социальной сферы, но акцент сделан и на торговое обслуживание населения. Задача депутатского корпуса – не оставаться равнодушным к вопросам жителей, которые должны получать квалифицированную медицинскую помощь, качественные товары и услуги», – отметила сенатор.

Гомельщина официально