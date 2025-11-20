«У каждого обратившегося – своя ситуация, которая его беспокоит. Моя главная задача – вникнуть в суть проблем и содействовать в их своевременном и оперативном решении, донести позицию людей до руководства соответствующих структур, в чьей компетенции находится обращение», – отметила сенатор.

Екатерина Зенкевич пообщалась также с трудовым коллективом Светлогорского филиала облпотребобщества. На встрече обсудили кибербезопасность, новации в законодательстве, вопросы социально-экономического развития Гомельщины.

В преддверии заседания Всебелорусского народного собрания сенатор сделала акцент на основных приоритетах программы социально-экономического развития на будущую пятилетку. Работники предприятия задали волнующие вопросы об открытии нового торгового центра, подготовке к юбилею города на Березине, благоустройстве.

