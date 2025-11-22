Какая ответственность предусмотрена законодательством при обнаружении самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения и канализации, рассказали БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно Правилам пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации), самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения (канализации) не допускается. Ответственность за самовольное подключение несет лицо, которое осуществило такое подключение либо эксплуатирует сети водоснабжения, водоотведения (канализации), самовольно подключенные к централизованным системам водоснабжения, водоотведения (канализации).

При обнаружении самовольного подключения организацией водопроводно-канализационного хозяйства оформляется соответствующий акт, он является основанием для определения размера платы за потребленные услуги водоснабжения и (или) водоотведения (канализации).

При этом плата за потребленные услуги не освобождает от административной ответственности. Согласно ч.2 ст.16.38 КоАП предусмотрена административная ответственность за самовольное подключение к системам питьевого водоснабжения и канализации в виде штрафа: для физлица — в размере от 5 до 30 базовых величин (1 БВ — Br42), индивидуального предпринимателя — от 20 до 50 базовых величин, юрлица — до 200 базовых величин.

Правом на составление протоколов уполномочиваются должностные лица гор(рай)исполкомов, а также организаций ВКХ.