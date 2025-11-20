Пособие по беременности и родам – ваше право, если вы:

→ учитесь на очной форме (студентка ВУЗа, колледжа, училища);

→ закончили очное обучение меньше 2 месяцев назад (выпускница-очница).

Кстати, студенткам дневной формы получения образования на период беременности предоставляется академический отпуск с 24 недель при нормально протекающей беременности, и с любого срока при патологически протекающей беременности.

И на этот период также выплачивается пособие по беременности и родам.

То есть для студенток, пособие по беременности и родам составляет 100% размера стипендии за каждый календарный месяц (но не ниже 100% БПМ в среднем на душу населения).

Работающим студенткам дневной формы получения образования пособие по беременности выплачивается по месту учебы с учетом заработка, который она получает по месту работы.

А как же все остальные пособия?

Право на все детские выплаты (единовременное при рождении, ежемесячные до 3 лет, выплата за раннюю постановку на учет до 12 недель) есть у абсолютно любой женщины, родившей ребенка.

♦ Неважно, учитесь вы сейчас или нет.

♦ Неважно, работали вы до этого или нет.

Даже если вы НИКОГДА не работали, вы имеете право на эти пособия!

