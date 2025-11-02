Владельцам личных подсобных хозяйств и мелких товарных ферм с выгульным способом содержания птиц необходимо придерживаться следующих правил:

✓ не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить ее контакт с дикими синантропными птицами;

✓ не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы;

✓ осуществлять куплю-комплектование только вакцинированной домашней и декоративной птицей при наличии ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих ее идентифицировать;

✓ содержать территории и строения для содержания птицы в чистоте, проводить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3% горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью;

✓ хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению;

✓ ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

Помните: выполнение этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса болезней птиц на территории ваших подворий, сохранить птицу от заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие на территории района.

При необходимости обращайтесь в сельский исполнительный комитет вашего населенного пункта.

По информации районной ветеринарной станции