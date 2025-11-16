Если государством принимаются меры по запрету к доступу к ряду ресурсов, распространению материалов из этих ресурсов — значит меры связаны с безопасностью. Если меры являются нормой ЗАКОНА — гражданин обязан эту норму исполнять.
19.11 КоАП РБ Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.
Чтобы не быть привлеченным, как говорится за «да я не знал», «да это случайно», необходимо соблюдать гигиену в сети:
- внимательно посмотрите на какие аккаунты, ресурсы вы подписаны;
- не допускайте пересылку материалов из ресурсов, которые внесены в список;
- не ставьте лайки, не оставляйте комментарии;
- не сохраняйте и не храните на своих аккаунтах в сетях материалы из указанных ресурсов.
Соблюдение простых формул позволит жить в ладу с Законом.
Республиканский список экстремистских материалов на сайте