Если государством принимаются меры по запрету к доступу к ряду ресурсов, распространению материалов из этих ресурсов — значит меры связаны с безопасностью. Если меры являются нормой ЗАКОНА — гражданин обязан эту норму исполнять.

19.11 КоАП РБ Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Чтобы не быть привлеченным, как говорится за «да я не знал», «да это случайно», необходимо соблюдать гигиену в сети:

внимательно посмотрите на какие аккаунты, ресурсы вы подписаны;

не допускайте пересылку материалов из ресурсов, которые внесены в список;

не ставьте лайки, не оставляйте комментарии;

не сохраняйте и не храните на своих аккаунтах в сетях материалы из указанных ресурсов.

Соблюдение простых формул позволит жить в ладу с Законом.

Республиканский список экстремистских материалов на сайте

