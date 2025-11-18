«Пришла жировка за октябрь: почти 700 рублей. У меня обычная двушка, откуда такие суммы?» «Я постоянно работаю за рубежом, почему должен платить по сумасшедшему тарифу за квартиру в Минске, где живет мама-пенсионер?»





В последние несколько дней такого рода возмущения буквально заполонили интернет. Понять, откуда ноги растут не сложно: белорусам пришли жировки за октябрь — а именно в этом месяце в дома подали тепло, плюс возросло потребление горячей воды. Так называемые «трудоспособные граждане, не занятые в экономике», или просто «тунеядцы», являющиеся собственниками квартир, за коммуналку обязаны платить по полному тарифу: отсюда и жировки в сотни рублей. Вроде все понятно, но вопросов у наших читателей по-прежнему много. Ответить на них попросили главного специалиста отдела содействия занятости населения управления по занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите населения Миноблисполкома Зорину Бычко.

— Поясните, по какому принципу люди попадают в категорию «тунеядцы»? Я не работаю с марта месяца: ищу новое место, но пока не нашел ничего подходящего — и все равно попал в какую-то базу «не занятых в экономике»…

— Действительно, сегодня регионы работают с «Базой данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике», которая сформирована с 1 сентября. Туда попали те, кто на территории страны официально не работал ни одного дня во втором квартале 2025 года — то есть в апреле, мае, июне. Поэтому, если вы уволились в марте и с апреля не работаете, то в соответствии с законодательством попали в базу.

Следующий раз база будет формироваться 1 декабря — в нее попадут те, кто ни одного дня не работал с июля по сентябрь. Аналогично 1 марта 2026 года будет формироваться новая «База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике» — туда попадут белорусы, которые ни одного дня не работали в октябре, ноябре, декабре.

— А как вы решаете, кто тунеядец, а кто — нет? Мой сосед раз в месяц кому-то окна помоет, траву скосит — при этом все остальное время диван просиживает. И он почему-то не тунеядец!

— На самом деле категорий граждан, которые не включаются в Базу трудоспособных, не занятых в экономике — очень много. Это ИП, самозанятые граждане, которые оплатили налог за соответствующий период — в данном случае за второй квартал 2025 года. Это нотариусы, адвокаты, которые также оплатили налог. Получатели пенсии из других государств: в случае, если их пенсии проходят через Фонд соцзащиты.

Из базы исключаются граждане, которые ухаживают за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Опять-таки если человек безработный, но он официально зарегистрирован в службе занятости — он не будет считаться тунеядцем. Фермеры, а также те, кто официально занимается агроэкотуризмом и платит налоги — также не тунеядцы.

А что касается вашего соседа, который время от времени выполняет разные работы, но не попал в базу данных — значит, он заключает с организациями гражданско-правовой договор на оказание им определенных услуг. В данном случае это мытье окон, покос травы — но может быть и разработка дизайн-проекта, ремонт помещения, установка оборудования, фото или видеосъемка и пр. Главное условие: если человек работал, к примеру, в апреле или мае — организация, нанявшая его, должна официально выплатить вознаграждение за выполненные работы. Поэтому и тунеядцем ваш сосед не является.

— Но ведь у людей бывают разные ситуации: например, у человека большое собственное подворье, с которого он кормится. Его тоже в тунеядцы запишут?

— Есть категории граждан, которые попали в «Базу трудоспособных не занятых в экономике», но они могут быть отнесены к категории «занят в экономике» по решению постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения при местных исполкомах. Кто конкретно имеется в виду? Прежде всего мамы, воспитывающие ребенка до 7 лет. Женщине нужно предоставить в комиссию копию свидетельства о рождении сына или дочери, справку из детского сада либо школы: факт того, что ребенок находится в Беларуси и получает образование здесь, — ключевой аргумент. Итоговое «да» или «нет» остается за комиссией.

Другой пример. Человек попал в Базу — но он занимается огородничеством, выращивает на своем участке овощи, фрукты, имеет сельскохозяйственных животных. Решением все той же комиссии его могут исключить из списка «тунеядцев», но при определенных условиях. Одно из них — он должен быть зарегистрирован по месту жительства на территориях, определяемых решением облисполкома. Минский район, к примеру, в этот список не входит. Учитывается и то, какой объем продукции вырастил человек. Если речь условно идет о 3-х кг яблок и мешке моркови — комиссия вправе отказать в исключении из Базы не занятых в экономике.

Еще одна категория — женщины, воспитывающие троих и более детей. Либо речь идет о человеке, который попал в тяжелую жизненную ситуацию: скажем, по состоянию здоровья. Такие люди могут быть внесены в базу, но комиссия вправе признать их занятыми в экономике. И уже тогда они не будут оплачивать коммунальные услуги по 100% тарифу.

— Я мама в декрете, ребёнку нет ещё и двух лет. Как меня записали в «незанятые в экономике»?

— Такое могло произойти, если вы, когда уходили в декретный отпуск, официально нигде не были трудоустроены. Соответственно, сейчас получаете пособие по уходу за ребенком по месту работы супруга. И так как ваш идентификационный номер ни в какой организации не числится — вы попали в базу. Такие случаи массово не распространены и потому рассматриваются индивидуально. Также можете сами принести в комиссию документ, подтверждающий, что получаете пособие по месту работы мужа — и по решению комиссии вас отнесут к категории «занят в экономике».

— Я вообще ничего не слышал про базу «не занятых в экономике». Хоть бы предупредили, прежде чем людям слать жировки с такими суммами.

— Не разу не слышал про базу «не занятых в экономике»: такого быть не может. Если человек впервые попадает «в список тунеядцев» — комиссия это видит, и в первую очередь приглашает его на заседание. Большинству извещения пришли еще в начале сентября. То есть человек знал: раз он включен в базу — то коммуналку будет платить по полным тарифам. Соответствующие жировки белорусы получили еще в октябре.

Плюс с 1 октября внесены изменения в законодательство: теперь не имеет значения, сколько человек зарегистрировано в квартире — коммунальные услуги платятся по 100% тарифу не за часть жилья, а за всё, что есть в собственности. Из-за этого жировки также прилично «потяжелели».

Думаю, за два месяца можно было решить данный вопрос: найти работу хотя бы 0,25–0,5 ставки, зарегистрироваться в качестве безработного в службе занятости, прийти на заседание комиссии и изучить возможные варианты трудоустройства. Если человек, условно, с 1 сентября попал в списки тунеядцев, но уже 10 числа вышел на работу — его исключают из базы данных.

— Я с этого года официально работаю в России, но меня все равно включили в базу. Сделать уже ничего нельзя?

— Можно. Достаточно предоставить в комиссию копию трудового договора, по которому вы работаете в России, и актуальную справку о трудовых отношениях. Документы можно прислать в комиссию по электронной почте: адреса указаны на сайтах исполкомов. Далее комиссия примет решение о признании вас занятым в экономике на срок до года. Если и далее будете предоставлять документы — срок будет продлеваться.

— Работаю в Польше дальнобойщиком. Я так понимаю, у меня других вариантов, кроме как платить за коммуналку по 100% тарифу, нет?

— Если вы работает на территории ЕС — считаетесь не занятыми в экономике. Но решение проблемы есть: вы вправе самостоятельно зарегистрировать свой трудовой договор в Фонде социальной защиты, опять-таки самостоятельно вносить взносы в ФСЗН — и тогда из базы тунеядцев вас исключат. Плюс тем самым вы будете формировать свой пенсионный стаж на территории Беларуси.

Это же касается граждан, которые на территории ЕАЭС работают не по трудовому договору, а являются ИП.

— Я нигде не трудоустроен, но все равно не согласен платить 100% за коммуналку. Могу привести аргументы, почему не работаю. Куда обращаться?

— В постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения при райисполкомах и Жодинском горисполкоме. Заседания комиссий проходят дважды в месяц: второй и четвертый четверг месяца. Вы можете просто принести документы секретарю комиссии — а можете принять непосредственное участие в заседании.

