На мероприятие, которое проходит в бизнес-центре «Гомель-Ратон», приехали инициативные группы из районов области, а также гости из Российской Федерации.

В ходе работы тематических секций участники обсудили проекты по развитию малых территорий, а также презентовали свои идеи в сфере туризма, гражданско-патриотического воспитания молодежи, сохранения духовно-нравственных ценностей. К слову, в 2024 году в конкурсе гражданских инициатив участвовало 111 проектов, из них 25 были признаны победителями. В нынешнем году подано 55 заявок, 19 из них получат поддержку.

Председателю Рогинского сельского Совета депутатов Лилии Котляровой выдано свидетельство о прохождении обучения в рамках проекта «Школа регионального развития».

На пленарном заседании с участием руководства области будет поднята тема вовлечение граждан в решение актуальных вопросов местного значения.