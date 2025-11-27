Александр Куриленко, председатель районного совета ветеранов:

– В районе почти 6,5 тыс. ветеранов. Мы активно участвуем в общественной жизни. Наши пенсионеры продуктивно поработали и в уборочной кампании нынешнего года: два человека стали тысячниками. Обсуждают ветераны в том числе результаты, планы социально-экономического развития и района, и страны. У нас большой опыт, мы многое повидали на своем жизненном пути. Старшему поколению, всегда есть что рассказать молодым, оценить с высоты прожитых лет то, что имеем сегодня. Главный ориентир программы будущей пятилетки – повышение качества жизни населения. Забота о человеке первостепенна. Все делается для того, чтобы жилось нашему белорусу лучше и лучше с каждым годом. И ветеранское движение, как никто другой, это видит, понимает и безгранично ценит.