Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот праздник — дань уважения событиям, которые повлияли на ход мировой истории и заложили основу для формирования белорусской государственности, — говорится в поздравлении. — Зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости и народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития нашей страны».

Уроки Октябрьской революции для многих стран стали примером борьбы за права и свободу, идеалы и ценности, отметил Президент.

«Сохранив традицию празднования, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, ярких побед и свершений во имя родной Беларуси.

