День депутата прошел при участии председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая и председателя Молодежного совета при райсовете Виктории Рогалевич.

Визит начался со встречи депутатского корпуса с коллективом Узовской школы. Во время диалога директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Александр Рожко рассказал о работе данного учреждения, о практике выездов медицинских бригад в районы, а также о модернизации сферы здравоохранения на Гомельщине. В частности, депутат акцентировал внимание на строительстве в Гомеле нового хирургического корпуса онкологического диспансера, модернизации материально-технической базы кардиологических отделений медучреждений. Это поспособствует большей доступности медицинской помощи в профилактике и лечении заболеваний, связанных с онкологией, сердечно-сосудистой системой. Продолжая общение, Александр Валентинович отметил, что в ближайшее время выездная бригада РНПЦ посетит населенные пункты Буда-Кошелевского района. Соответствующий график уже составлен.

В ходе диалога работники школы поинтересовались возможностью организации прохождения учащимися УЗИ сердца и внутренних органов в летнее время в Узе. Вопрос взят на контроль.

Виктория Рогалевич рассказала о работе Молодежного совета и пригласила молодых педагогов принять участие в проводимых мероприятиях.

Затем депутат областного Совета провел прием граждан в Узовском сельисполкоме. Вопросы, с которым обратилась жительница деревни, касался неудовлетворительного состояния дорожного покрытия в пер. Школьный и Садовый, а также улучшения освещения по ул. Слободской. Следует отметить, что асфальтирование части пер. Садовый (там, где расположены жилые дома) уже запланировано на 2026 год. Решение о ремонте асфальтобетонного покрытия пер. Школьный и освещения улицы будет принято по итогам рассмотрения вопроса соответствующими службами.

Евгений Коновалов

Фото автора