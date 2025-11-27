При этом в ведомстве пояснили, что если на «переносимый день» 26 декабря выпадает отпуск, то 20 декабря в этом случае будет нерабочим днем, а если командировка или обучение, то 20 декабря считается как рабочий день.

«В соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной — 22 рабочих», — напомнили в Минтруда.