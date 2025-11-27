В случае, если на «переносимый день» выпадает отпуск, то отрабатывать его не придется, а вот в случае с командировкой или обучением — наоборот.
Четыре выходных подряд ожидают жителей Беларуси в декабре, об этом напомнили в Минтруда.
В четверг, 25 декабря, в Беларуси отмечается католическое Рождество. Эта дата является в республике официальным выходным.
Следующий день — 26 декабря — в этом году также станет выходным, однако отработать за него все равно придется в субботу 20 декабря.
Таким образом у белорусов получится четыре выходных дня подряд — с 25 по 28 декабря.
При этом в ведомстве пояснили, что если на «переносимый день» 26 декабря выпадает отпуск, то 20 декабря в этом случае будет нерабочим днем, а если командировка или обучение, то 20 декабря считается как рабочий день.
«В соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной — 22 рабочих», — напомнили в Минтруда.