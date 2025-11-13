В Березинском районе продолжаются масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

С учетом большой площади обследуемой территории к работе привлечена авиация МЧС Беларуси. «Воздушная разведка позволяет оперативно обследовать труднодоступные участки местности и ускорить работу наземных поисковых групп», — подчеркнули в спасательном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 8 ноября около 10.00 Максим Зенькович 2010 года рождения, находясь в деревне Карбовское Березинского района, уехал на велосипеде марки «Стелс» синего цвета в неизвестном направлении. Подростку на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. Парень был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, на капюшоне мех, темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета, на штанине имелся принт с изображением лица белого цвета, кроссовки черные с салатовой надписью Air Мах, шапка серая с черной полосой.