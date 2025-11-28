Деятельность добровольных дружин регламентируется Законом «Об участии граждан в охране правопорядка» от 26.06.2003 №214-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3). Согласно данному Закону, добровольная дружина представляет собой основанное на членстве объединение граждан Республики Беларусь, принимающее участие в охране правопорядка и осуществляющее свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц органов местного управления или иных юридических лиц, его создавших.

Основной задачей является содействие правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, органам пограничной службы в охране правопорядка. Добровольная дружина создается по решению органа местного управления либо по решению органа управления иного юридического лица и действует в соответствии с положением, понятым на основе Примерного положения о добровольной дружине, утверждаемого Советом Министров Республики Беларусь.

Прием граждан в добровольную дружину осуществляется на добровольных основаниях в индивидуальном порядке по личному заявлению гражданина, желающего вступить в добровольную дружину. В соответствии со статьей 14 Закона членами добровольной дружины могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья осуществлять деятельность по участию в охране правопорядка. Решение о приеме в члены добровольной дружины принимается органом управления добровольной дружины на основании письменного заявления гражданина Республики Беларусь.

В дружинники не могут принять лица, которые имеют судимость, состоящим на учете в лечебно-профилактических организациях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, а также признанным решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными. Не могут быть членами ДД и граждане, которые привлекались в течение года до дня подачи заявления к административной ответственности.

Государство гарантирует социальную защиту членов добровольной дружины. Кроме этого, члены добровольной дружины подлежат обязательному личному страхованию за счет средств соответствующих местных бюджетов либо средств юридических лиц, создавших добровольную дружину. За активное участие в охране правопорядка граждане могут поощряться органами местного управления и самоуправления, иными юридическими лицами, правоохранительными органами, органами и подразделениями по чрезвычайный органами пограничной службы Республики Беларусь. Юридически свою очередь в пределах их компетенции могут предоставлять своим работникам, являющимся членами добровольной дружины, трудовые иные гарантии за счет собственных средств.

