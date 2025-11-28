Госавтоинспекция проводит 28 ноября по всей стране единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зимние шины — залог безопасности!». Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

«До конца ноября сотрудники ГАИ сосредоточены на информировании водителей о необходимости сезонной смены шин. А уже с 1 по 5 декабря в рамках республиканской профилактической акции «Зима — экзамен для водителя!» стражи дорог проконтролируют своевременность подготовки автомобилей к эксплуатации при пониженных температурах», — отметили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что при участии в дорожном движении с первого дня календарной зимы автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Нарушение этого требования, а также использование изношенных покрышек влечет ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (1 БВ — Br42), при повторном нарушении в течение года — от двух до пяти базовых величин.

«Необходимо не только заменить покрышки, но и полностью подготовить автомобиль к морозному сезону. Проверьте состояние системы охлаждения, исправность тормозов, рулевого управления и внешних световых приборов, убедитесь в надежности аккумулятора. Для хорошего обзора замените стеклоочистители, заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Очень важно перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения. Следует выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и погодных условий, увеличить дистанцию, пристегиваться всем в автомобиле», — подчеркнули стражи дорог.

Пешеходам также необходимо быть особенно внимательными. При переходе проезжей части нужно смотреть по сторонам, не начинать переход, пока все автомобили не остановятся, а в темноте обозначать себя световозвращающими элементами.

«Помните о непредсказуемости зимней дороги, неукоснительно соблюдайте ПДД», — резюмировали в ведомстве.