Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич – о проекте Программы социально-экономического развития страны на следующую пятилетку:

«В этом году завершается реализация шестой пятилетней программы социально-экономического развития Республики Беларусь. Гомельская область, как и вся страна, напряженно работали над реализацией ее основных положений и формированием задела на следующую пятилетку».

Сенатор отметила, что получены значительные результаты: последовательно осуществляется социальная политика государства, направленная на улучшение качества жизни граждан, стабильно работают учреждения образования, культуры, медицины, содержатся дороги, ведется строительство, на постоянной основе осуществляется комплексное благоустройство:

«Мы и дальше продолжим работать надобеспечением нового жизненного уровня для каждого гражданина нашего государства. И цели будут выполнены при условии тесного взаимодействия государства и усилий каждого гражданина».

Гомельщина официально