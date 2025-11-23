Сведения о здоровье граждан будут собраны в единую цифровую платформу.

Основными элементами платформы станут универсальная электронная карта пациента, личный кабинет гражданина, единый архив исследований, подсистема управления очередями.

Электронная система сэкономит время и врачей, и пациентов, обеспечит комфортный доступ ко всем медицинским услугам. Платформа позволит записываться на прием онлайн, просматривать результаты обследований, видеть электронные рецепты и историю посещений, контролировать порядок ожидания пациентов и обеспечит более эффективное распределение ресурсов.

