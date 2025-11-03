Регулярно проводится анкетирование со школьниками и их родителями для выявления тех блюд, которые нравятся им больше других. В планах – согласование вариативного десятидневного меню совместно с санитарной службой.

За последнее время внедрено более 70 новых блюд, всего же в меню их более 300. Мониторинг показал, что больше всего еды в тарелках оставляют учащиеся 5-8 классов. И не потому, что блюда невкусные, это скорее вкусовые предпочтения ребят. Неохотно они съедают сложные салаты и рыбу, супы.

Требование председателя облисполкома Ивана Крупко – привести к единообразию организацию питания школьников, соблюдение норм приготовления блюд, проведение регулярного мониторинга комбинатов школьного питания.

«Установка программы учета продуктов питания – задача номер один на ближайших месяц для всех районов», – подытожил губернатор.

