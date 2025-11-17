Польша в ночь на 17 ноября возобновила работу пунктов пропуска «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» на границе с Беларусью. Поляки — и прежде всего предприниматели Подлясья, которые из-за закрытия границы несли огромные убытки, — не скрывают радости. Многие отмечают, что Польша показала себя с сильной стороны не решением блокировать, а именно решением открыть погранпереходы.

Тем временем в соседней Литве царят мрачные настроения. Власти перекрыли границу с Беларусью, элементарно не просчитав последствия. Из-за действий Вильнюса на белорусской стороне застряло более тысячи фур. Литовские грузоперевозчики требуют от своих властей исправить ситуацию, которая приносит огромные убытки как перевозчикам, так и государственному бюджету.

«Для нас это как кислород». Бизнес Подлясья оживает

«Это решение было самостоятельным и связано с давлением со стороны местных жителей», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в преддверии открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

По данным польского радио RMF24, решению правительства предшествовали консультации с местными властями и бизнесом Подлясья, которые давно призывали Варшаву к восстановлению приграничного движения, имеющего решающее значение для экономики региона.

Напомним, что один из крупнейших погранпереходов на польско-белорусской границе — «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны «Брузги») — был закрыт в одностороннем порядке польскими властями в ноябре 2021 года. Это привело к значительному увеличению нагрузки и длинным очередям транспортных средств в пункте пропуска «Бобровники» («Берестовица»), который на тот момент оставался единственным функционирующим погранпереходом на белорусско-польском участке государственной границы в Гродненской области. Однако в феврале 2023 года польская сторона закрыла и «Бобровники». Таким образом, на гродненском направлении не осталось ни одного действующего погранперехода.

Белорусская сторона неоднократно пыталась разрешить ситуацию и предоставить возможность гражданам двух стран без простоя в огромных очередях пересекать границу. В МИД Беларуси обращали внимание, что решение о закрытии пунктов пропуска носит антигуманный характер, а также наносит серьезный ущерб европейским компаниям и гражданам самой Польши. Здесь необходимо отметить, что белорусских перевозчиков подобные меры затронули в меньшей степени, поскольку в отношении них Евросоюз ввел ограничения еще в апреле 2022 года.

В то же время польский бизнес оказался в патовой ситуации. Особенно пострадали предприниматели Подлясья. Речь не только о транспортных компаниях, но и о туристическом, гостиничном, ресторанном бизнесе, розничной торговле. В последние годы польские предприниматели неоднократно выходили на акции протеста, требуя открыть границу. А весной этого года альянс польских предпринимателей «Единый Восток» организовал в Белостоке траурный митинг с «похоронами» экономики региона.

На минувшей неделе, выступая на пресс-конференции в Бобровниках, подляский воевода Яцек Бжозовский напомнил, насколько тяжелым был этот период для местных предпринимателей. «Подляские предприниматели теряли свою собственность и дело всей своей жизни, — заявил Бжозовский. — Закрытие пунктов пропуска в 2021 и 2023 годах привело к краху одного из ключевых секторов экономики — предпринимательской деятельности в нашем регионе».

По его словам, из-за закрытия границы убытки понесли предприятия по всему региону. «Ведь сюда входят гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и транспортная отрасль. Это множество различных элементов, которые вместе образуют единое целое», — добавил Бжозовский.

«Предприниматели Подлясья не скрывают удовлетворения от открытия погранпереходов в Бобровниках и Кузнице. Они приветствуют восстановление трансграничного движения и надеются восполнить убытки. По их словам, это оживит рынки Подлясья и товары снова можно будет отправлять в Беларусь», — обрисовывает ситуацию Polskie Radio.

Важность восстановления трансграничного движения подчеркнула предприниматель Эвелина Григатович-Шумовская из польского объединения предпринимателей «Объединенный Восток». По ее словам, для Подлясья открытие границы словно кислород. «Это движущая сила нашей микро- и макроэкономики. Мы, предприниматели, приступаем к работе, восполняя потери», — приводит слова предпринимателя RMF24.

При этом Григатович-Шумовская обращает внимание на то, что полноценное восстановление бизнеса будет возможно лишь тогда, когда будут сняты санкции ЕС, введенные в отношении Беларуси. Из-за ограничений, введенных Евросоюзом, некоторые товары не могут быть экспортированы в Беларусь.

Григатович-Шумовская также отмечает, что открытием пограничных переходов Польша демонстрирует свою силу и эффективность. «Открывая пограничные переходы, наша страна демонстрирует, что она сильна и эффективна, что у нас есть надежные службы, способные обеспечить нашу безопасность», — сказала она.

С ней солидарен заместитель главы Национальной налоговой администрации Польши Збигнев Ставицкий. Он, в частности, заявил, что сильное государство должно справляться с трудностями, сохраняя возможность «нормального, эффективного функционирования приграничных регионов».

По данным RMF24, открытие пунктов пропуска сразу же вызвало интерес — еще до полуночи на переходе в Бобровниках образовалась очередь длиной 4-5 км. Одним из первых транспортных средств, пересекших границу, был рейсовый автобус, следовавший из Варшавы в Гродно.

«Езжу не часто, вот брата привез в Беларусь. Оформили нормально, как положено, все в срок, без опозданий. Все (открытие границы. — Прим. БЕЛТА) благодаря стараниям дипломатов двух стран. Так и должно быть. Границы должны работать», — поделился своим мнением с корреспондентом БЕЛТА один из водителей, который сегодня ночью въехал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Берестовица».

Рады открытию границы и белорусы. «У нас родственников много в Польше, едем сейчас к ним. Не виделись год. Мы ездили через «Брест», но там на автобусе, а здесь поехали уже на машине. Путь намного сократился, километров на 200. Все это пойдет на пользу двум сторонам», — поделился впечатлениями еще один водитель.

Вильнюс марширует по варшавским граблям. «Почему Литва такая глупая?»

Пока польский бизнес строит планы на будущее, а правительство Польши зарабатывает политические очки, соседняя Литва утопает в распрях. После закрытия границы с Беларусью литовские власти столкнулись со шквалом критики в свой адрес. Что в целом неудивительно.

Увлекшись политическими играми, правительство Литвы задвинуло на второй план интересы бизнеса и в целом благополучие своих граждан. Действия литовских властей не просто грозят бюджетными издержками, но и ставят под удар транзитную отрасль страны. И если до открытия границы Польшей литовское руководство кое-как пыталось раздувать щеки, обвиняя Минск в своей же некомпетентности, то теперь, образно говоря, литовский шарик несколько сдулся.

Брюссель на минувшей неделе отказался комментировать запрос Литвы об усилении санкций в отношении Минска. Американцы, как уже пишут литовские СМИ, вызвали главу литовского МИД на ковер. Ну а Варшава просто поставила экономические интересы выше популистской солидарности с Литвой.

«Еврокомиссия заявила в четверг, что была проинформирована о ситуации с заблокированными литовскими грузовиками, но не будет комментировать запросы Вильнюса о дополнительных санкциях против Минска», — сообщает литовский телеканал LRT.

«США разрабатывают новую стратегию в отношении Беларуси и начинают ее реализовывать. Нас это не впечатлило. По крайней мере, до тех пор, пока госсекретарь США Марко Рубио не вызвал Будриса (главу МИД Литвы. — Прим. БЕЛТА) на ковер», — пишет литовский аналитик Игнас Вегеле в статье, опубликованной изданием 77.lt.

Он отмечает, что американцы посоветовали литовской стороне успокоиться и открыть границу. «Они говорят: «Успокойся». Закрытием границ вы не только разрушите всю стратегию США в отношении Беларуси, но и спровоцируете новый военный конфликт, например, блокировав Калининград. Практически в тот же день из Беларуси в Литву приходит сообщение: Лукашенко приглашает к переговорам. Но наш дипломат (Будрис. — Прим. БЕЛТА) не сдается. Он воинственно парирует, что Беларусь накаляет ситуацию «до критической точки». Мы используем в качестве прикрытия ближайших соседей: Латвия и Эстония обещают проявить солидарность. В тот же день президент говорит нашему дипломату: «Литва готова к техническим переговорам с Беларусью». Но дипломат и этого не слышит. Как не слышит бывшего посла США в Беларуси Джорджа Крола, который подчеркивает, что Литва сможет вернуть свои грузовики, начав диалог с Минском и открыв границу. Он также добавляет, что новый посланник США поможет в переговорах с Лукашенко», — пишет Вегеле.

К слову, с рекомендацией литовским властям открыть границу с Беларусью Крол выступил во время своего интервью изданию Delfi. Он также отметил, что если учесть риторику Вильнюса, санкции и вообще все то, что Литва сделала на государственном и публичном уровне в отношении Беларуси, то нет ничего удивительно, что Минск реагирует в ответ.

«Я думаю, что это естественная реакция белорусского правительства и властей на враждебные, по их мнению, действия, которые исходят от Литвы», — заявил Крол.

По его мнению, чтобы прийти к какому-то соглашению об открытии границы, необходимо вести диалог напрямую с белорусскими властями. «Это означало бы, что Литве пришлось бы открыть свою границу, — заявил Крол. — Потому что, как мне кажется, это вредит Беларуси, но также наносит ущерб литовским транспортным компаниям и, конечно, людям — водителям и литовским компаниям, которые зависели от этого транзитного сообщения с Беларусью. Таким образом, можно было бы увидеть взаимную выгоду в снижении напряженности и попытке решить эту проблему на границе. Хотя, возможно, это и не решит основную проблему — в отношениях между самими правительствами Беларуси и Литвы».

Тем временем литовским грузоперевозчикам не до дипломатии. Они требуют от своих властей незамедлительно открыть границу и дать возможность бизнесу спокойно работать, получать прибыль, платить налоги и тем самым пополнять бюджет. Вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов ранее сообщил, что убытки литовских грузоперевозчиков из-за закрытия границы с Беларусью могут составить до 1 млрд евро. «Ситуация близка к катастрофе. Если в ближайшее время граница не будет открыта, потери, согласно нашим подсчетам, составят до 1 млрд евро в год», — указал Олег Тарасов.

Но настоящая катастрофа для литовского бизнеса случилась на фоне открытия границы польской стороной. Ведь теперь грузопоток из Азии в Европу и обратно будет идти через польско-белорусскую границу, а Литва лишится транзита.

«Не понимаю, почему Литва такая глупая, а поляки такие умные, — сокрушается глава Linava Эрландас Микенас. — Вы понимаете, какую ошибку совершила Литва, закрыв границу? Теперь грузопотоки становятся разбалансированными, а мы много лет работаем над тем, чтобы сделать Литву транзитной страной. Мы открыли много терминалов в Литве, но сейчас они пустуют, и поскольку граница закрыта, люди едут из Польши в Азию».

О том, что поляки выбрали экономическую составляющую вместо хрупкой солидарности, заявил генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повилас Дрижас. «Сейчас получится, что они реально воспользуются ситуацией, потому что наши коридоры закрыты. Поток грузов из Азии, Китая в Европу пойдет через Польшу», — отметил Повилас Дрижас.

Литовские СМИ обратили внимание, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене еще на прошлой неделе уверяла, что Варшава из солидарности поддержит Вильнюс. Она рассчитывала на содействие польского премьера Туска.

Однако здесь стоит отметить, что польское руководство уже наигралось с блокировкой границы в сентябре. Ничего кроме убытков и репутационного ущерба Варшава не получила. И чуть было не лишилась китайского транзита. Выводы польским руководством, очевидно, сделаны — в пользу своего государства и своего народа.

У Вильнюса же перед глазами был хороший пример того, как делать не нужно. Но литовские власти решили с помпой промаршировать по польским граблям. Остается лишь ждать, когда литовцы совершат почетный круг и вернутся в изначальную точку — момент злополучного решения об одностороннем закрытии границы. Ну а дальше — либо отменять решение, либо идти на новый круг грабельного почета. Прогнозировать не станем, ибо пути литовской логики непостижимы.

