Родился в январе 1980 года в г. Гомеле. Окончил Военный инженерно-технический университет, г. Санкт-Петербург.

В период времени с 1997-го по 2013 год служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, с 2016-го по 2018-й – в рядах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь.

С 2018 года по 2021-й работал заместителем главного инженера, главным инженером частного производственно-строительного унитарного предприятия «СУ-175» в г. Логойске, затем главным инженером общества с дополнительной ответственностью «Теплогазмонтаж» в г. Гомеле. В 2021-2025 гг. – заместитель генерального директора коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское ЖКХ».

28 октября текущего года назначен директором коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник».