До централизованного тестирования остается все меньше времени. Сейчас особенно важно не просто повторять пройденное, а целенаправленно прорабатывать темы, которые вызывают наибольшие трудности.

Чтобы поддержать вас в подготовке, Министерство образования подготовило бесплатные видеоуроки от опытных педагогов. В них – разбор типичных ошибок и «камней преткновения» по ключевым предметам ЦТ.

Видеоматериалы доступны в любое время и без ограничений – вы можете выбрать нужные уроки и проработать их в удобном темпе.

Полезные плейлисты:

А еще у вас всегда под рукой – электронные сборники заданий ЦЭ!

Перед экзаменом особенно остро не хватает времени. Но даже в сжатые сроки можно достичь отличного результата – если использовать проверенные ресурсы. Электронные сборники легко сохранить на смартфон или планшет: никаких тяжелых книг, распечаток и лишнего стресса!

Скачать сборники:

Не откладывайте на потом – начните прямо сейчас!

Ваша целеустремленность и грамотная подготовка обязательно принесут результат.

Удачи на ЦТ! Вы справитесь!

Министерство образования Республики Беларусь