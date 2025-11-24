В УГАИ УВД облисполкома рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 25 ноября.

Контроль скорости будет осуществляться на:

4 км автодороги Р-150 «Хутор – Гомель» (ограничение 60 км/ч для всех);

416 км автодороги М-8 «граница РФ – Витебск – Гомель» (90 км/ч для легкового транспорта, мотоциклов и автобусов; 70 км/ч для грузового транспорта);

«Восточный обход г. Гомеля» (в районе остановки «18-й микрорайон», ограничение 60 км/ч для всех);

7 км автодороги Р-32 «Речица – Лоев» (90 км/ч для легкового транспорта, мотоциклов и автобусов; 70 км/ч для грузового транспорта);

мобильный комплекс на 0-3 км автодороги Р-150 «Хутор – Гомель» (60 км/ч для всех).

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные режимы.

Госавтоинспекция Гомельщины