В УГАИ УВД облисполкома рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 25 ноября.
Контроль скорости будет осуществляться на:
- 4 км автодороги Р-150 «Хутор – Гомель» (ограничение 60 км/ч для всех);
- 416 км автодороги М-8 «граница РФ – Витебск – Гомель» (90 км/ч для легкового транспорта, мотоциклов и автобусов; 70 км/ч для грузового транспорта);
- «Восточный обход г. Гомеля» (в районе остановки «18-й микрорайон», ограничение 60 км/ч для всех);
- 7 км автодороги Р-32 «Речица – Лоев» (90 км/ч для легкового транспорта, мотоциклов и автобусов; 70 км/ч для грузового транспорта);
- мобильный комплекс на 0-3 км автодороги Р-150 «Хутор – Гомель» (60 км/ч для всех).
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные режимы.