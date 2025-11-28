Места установки датчиков контроля скорости и мобильного комплекса «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ»:

— на 4 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение: для всех – 70 км/ч;

— на 90 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: 100 км/ч – легковые; 90 км/ч – мотоциклы и автобусы; 70 км/ч – грузовые;

— на 73 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Скоростное ограничение: 90 км/ч – легковые, мотоциклы и автобусы; 70 км/ч – грузовые.

Мобильный комплекс «Оракул – Инсайт»: с 0 по 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины