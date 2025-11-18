Генеральный директор американских компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи заявил, что людям не следует слепо доверять всему, что им предоставляет искусственный интеллект (ИИ). Он призвал использовать их вместе с другими источниками информации. Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Пичаи, инструменты ИИ полезны, если люди хотят «написать что-то творческое». Он считает, что людям надо «учиться использовать эти инструменты в тех целях, в которых они хороши, а не слепо доверять всему, что они говорят», так как современные ИИ-системы «подвержены ошибкам».

Его слова подтверждают результаты исследования BBC, проведенного в начале этого года, в котором было установлено, что чат-боты с ИИ неточно пересказывают суть новостных сюжетов.

Пичаи также отметил, что, учитывая экстраординарный рост инвестиций в ИИ, текущая ситуация на рынке в какой-то мере иррациональна. По его словам, многие аспекты ИИ сейчас «находятся в состоянии пузыря» и если он лопнет, то пострадают все компании, включая Google. «Я думаю, ни одна компания не будет застрахована, включая нашу», — сказал он.

Гендиректор также сообщил, что технологический гигант также расширяет свое присутствие в Великобритании. Власти королевства считают, что такой шаг закрепит за страной статус третьей «сверхдержавы» в области ИИ после США и Китая.

