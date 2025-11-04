График движения поездов на участке Минск — Гомель 12-13 ноября изменится, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Пуховичи — Талька. Поезда межрегиональных и региональных линий будут следовать измененным маршрутом и расписанием, а отдельные будут отменены.

Так, 12 ноября поезда бизнес-класса №№708/707, 748/715, 716/739, 758/757, 755/752 Минск — Гомель, №№874/876, 876/875 Минск — Мозырь, а также поезд №742/741 Минск — Могилев отменяются из обращения.

Для перевозки пассажиров 12 ноября между Минском и Гомелем назначены поезда №642/641 Минск — Гомель — Минск, №621 Гомель — Калинковичи — Минск, которые будут следовать маршрутом через станции Жлобин, Могилев-1, Орша-Центральная.

Между Минском и Могилевом поезд №744/745 Могилев — Минск — Могилев будет курсировать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная.

Кроме того, для перевозки пассажиров 12 ноября на участке Мозырь — Осиповичи поезда №876/875 и №874/873 Мозырь — Минск — Мозырь будут следовать в сообщении Мозырь — Осиповичи — Мозырь. Назначены поезда №№885/886, 883/884, 881/882, 887/888 в сообщении Гомель — Осиповичи — Гомель.

«На участке Минск — Осиповичи поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Перевозка пассажиров отдельных поездов региональных линий экономкласса между станциями Талька и Пуховичи будет выполняться автотранспортом по железнодорожным проездным документам», — обратили внимание в БЖД.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства», — отметили в пресс-центре.