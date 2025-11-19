Гражданина Беларуси Максима Ралько приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение экстремистских преступлений в составе преступной организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага», которая ранее по решению суда была признана террористической, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

В суде установили, что Ралько с апреля 2022 года по январь 2024 года (с перерывом в два месяца) прошел обучение для последующего участия в экстремистской деятельности и входил в состав экстремистского формирования «Полк імя Кастуся Каліноўскага» (до 21 мая 2022 года — «Батальён Кастуся Каліноўскага») в качестве бойца в различных структурных подразделениях.

Он же без уполномочия государства своей гражданской принадлежности участвовал в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины и вербовал других людей с этой целью.

Кроме того, обвиняемый совершал в интересах преступной организации иные действия, чтобы обеспечить захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем. Оказывал иное содействие экстремистской деятельности.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор.

По совокупности преступлений Ралько назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. С обвиняемого в доход государства взыскан полученный им преступный доход в сумме $14,5 тыс. по курсу Нацбанка на день вынесения судебного решения.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.