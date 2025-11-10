«Более 1,1 тыс. фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытия Литвой границы, сейчас размещаются в специально оборудованных местах. Такие меры приняты с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай», — сказал Виктор Зубик.
Он дополнил, что транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Берестовица».
По словам Виктора Зубика, организована работа по формированию рейсов следования к местам размещения: «Совместные бригады, в которые входит представитель таможенной службы, представитель Госавтоинспекции, водителям выставляют требования для размещения транспортных средств в названные места. Обрабатывается очередь, водители устанавливаются, требования им вручаются, по готовности формирования колонны, она сопровождается к месту размещения на стоянке».
«Есть водители, которые отсутствуют в транспортных средствах, что осложняет работу, связанную с размещением данных транспортных средств на соответствующих стоянках. Требуется время по их установлению, их прибытию к транспортному средству, вручению требований и дальнейшей работы», — добавил начальник главного управления организации таможенного контроля.