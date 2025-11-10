Решение о размещении в специально оборудованных местах фур из Литвы принято с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». Об этом сказал журналистам начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Виктор Зубик.

«Более 1,1 тыс. фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытия Литвой границы, сейчас размещаются в специально оборудованных местах. Такие меры приняты с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай», — сказал Виктор Зубик.