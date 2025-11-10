Решение о размещении в специально оборудованных местах фур из Литвы принято с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». Об этом сказал журналистам начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Виктор Зубик.

«Более 1,1 тыс. фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытия Литвой границы, сейчас размещаются в специально оборудованных местах. Такие меры приняты с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай», — сказал Виктор Зубик.

Он дополнил, что транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Берестовица».

С 9.00 10 ноября движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. «Если Литва продолжит недружественные действия, белорусская сторона вправе принять к данным транспортным средствам меры, предусмотренные законодательством», — отметил Виктор Зубик, добавив, что большегрузы смогут покинуть стоянки, но только после возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.

По словам Виктора Зубика, организована работа по формированию рейсов следования к местам размещения: «Совместные бригады, в которые входит представитель таможенной службы, представитель Госавтоинспекции, водителям выставляют требования для размещения транспортных средств в названные места. Обрабатывается очередь, водители устанавливаются, требования им вручаются, по готовности формирования колонны, она сопровождается к месту размещения на стоянке».

«Есть водители, которые отсутствуют в транспортных средствах, что осложняет работу, связанную с размещением данных транспортных средств на соответствующих стоянках. Требуется время по их установлению, их прибытию к транспортному средству, вручению требований и дальнейшей работы», — добавил начальник главного управления организации таможенного контроля.