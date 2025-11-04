В каком-то плане искусственный интеллект (ИИ) демонизируют, но надо учитывать угрозы, которые он несет. Таким мнением поделился эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

Эксперт порассуждал о том, насколько велика опасность западных систем ИИ и как ей можно противостоять до развития собственных разработок. «Искусственный интеллект — такая штука, которую еще плохо все знают. Возможно, в каком-то плане его демонизируют, но тем не менее угрозы, которые он в перспективе несет, надо учитывать», — заявил он.

Как отметил Александр Тищенко, уже сейчас многие вещи, включая военную сферу, доверяют ИИ. «Он становится в какой-то мере субъектным, многие моменты уже завязаны на его потенциале. Он не такой уж самостоятельный, а достаточно управляемый. ИИ занимается сбором данных. Даже загружая какие-то вопросы, мы его всем миром обучаем. Мы туда сливаем данные, которые туда, может быть, и не должны попадать», — подчеркнул он тенденции последних лет.

ИИ работает круглосуточно даже на выключенных гаджетах, даже когда к нему не обращаются, заявил спикер. «Он ведет постоянный мониторинг, обрабатывает, моделирует. Если он начинает додумывать, то это говорит о том, что контроль над ним требуется усиленный. И попытка его отпустить в надежде, что он сам созреет и потом мы с ним будем договариваться, не получится. Опыт работы показывает, что ИИ уже начинает спорить, доказывать что-то. У него появляется собственная платформа», — поделился наблюдениями эксперт.

Наибольшая угроза ИИ связана с изменением сознания и восприятия людей, указал эксперт в области национальной безопасности. «Даже экспертная среда иногда оперирует нарративами ИИ. А ведь он обрабатывает массивы информации, взвешивает и выдает не актуальные вещи, а более раскрученные и поданные в более сильном формате. Иногда мы в этом плане проигрываем. Наши моменты где-то находятся под слоями западных нарративов, и ИИ даже не пытается их достать. Он поверхностно выдает и поверхностно оценивает эти моменты. Заметьте: даже популярная поисковая система выдает на первой странице то, что предлагает ИИ. А ведь и борьба рекламных агентств всегда была за первую страницу и за первые строчки. Так вот ИИ уже это дело занял, автоматически», — акцентировал Александр Тищенко.