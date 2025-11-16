На Белорусской железной дороге подвели итоги профилактической акции «Дети и безопасность», рассказали БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция проводится регулярно и направлена на профилактику травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

С 20 по 31 октября работники белорусской магистрали совместно с членами общественных формирований и сотрудниками органов внутренних дел провели 578 рейдов. Выведены в безопасное место 45 несовершеннолетних, находившихся на объектах железной дороги в наушниках или разговаривающих по мобильному телефону.

Кроме того, специалисты БЖД провели более 700 выступлений в учреждениях образования и трудовых коллективах, на вокзалах и станциях, во время которых детям и взрослым напомнили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также рассказали о последствиях их нарушения. Во встречах приняли участие порядка 38 тыс. человек, из них несовершеннолетних — почти 32 тыс. Распространено более 15 тыс. памяток.

«Белорусская железная дорога принимает все возможные меры, чтобы исключить случаи травмирования несовершеннолетних на железнодорожном транспорте. Вместе с тем в текущем году на объектах железнодорожного транспорта пострадали 8 несовершеннолетних, 5 из них травмированы смертельно. За аналогичный период 2024 года погибли двое несовершеннолетних», — сказали в пресс-центре.

Беспечность, несоблюдение элементарных мер личной безопасности и отсутствие контроля со стороны взрослых — основные причины травм и гибели детей. Пострадавшие, как правило, разговаривают по мобильному телефону, используют наушники при нахождении на железнодорожных путях, игнорируют звуковые и световые сигналы, переходят пути в неустановленных местах или пытаются сделать селфи перед идущим поездом.

Белорусская железная дорога в очередной раз призывает подростков быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта, соблюдать правила безопасности и беречь себя, а родителей — не оставлять детей без присмотра и объяснять им, что железная дорога — это зона повышенной опасности, а не место для игр и шалостей.