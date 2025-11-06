РИКЗ опубликовал сертификации ЦЭ и ЦТ на 2026 год. Они станут основой для подготовки школьников и абитуриентов к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) для поступления в вуз.

Напомним, что сертификации – это официальный документ, который утверждается Республиканским институтом контроля знаний. В нем прописаны структура теста, типы, уровни сложности и количество заданий, эквивалентность всех вариантов теста по одному учебному предмету, программный материал, который будет проверяться на экзамене.

Документ станет ориентиром в подготовке к написанию экзаменационных аттестационных работ за курс средней школы и тестов для поступления в вузы для старшеклассников и абитуриентов. Он будет полезен и для учителей-предметников, и для репетиторов.

Разберем сертификацию на примере учебной дисциплины «Русский язык». В одном варианте экзаменационной тестовой работы по этому предмету будет 40 заданий. Часть А состоит из 18 заданий закрытого типа. Это значит, что молодые люди смогут выбрать несколько правильных ответов из 5 предложенных вариантов. Часть В сформирована из 22 заданий открытого типа. В этом случае ребятам придется самостоятельно сформулировать ответ в виде слова, цифр или сочетания букв и цифр.

Структура экзаменационной работы включает 9 разделов программного материала. Больше всего заданий – 13 или 32,5% от общего количества – приходится на орфографию, включая правописание частей речи. Пунктуации посвящены 9 заданий, или 22,5%, морфологии – 4 задания, или 10%.

По 3 задания (7,5% от объема теста в целом) включены по темам «Культура речи», «Синтаксис», «Текст и стиль речи». На лексику, состав слова и образование слов отвели в экзаменационной работе по 2 задания, что составило всего 5% от их общего количества. Фонетика представлена 1 заданием (2,5%).

По уровням сложности задания в экзаменационном тесте распределены таким образом:

I – 4 задания (10%);

II – 10 заданий (25%);

III – 16 заданий (40%);

IV – 6 заданий (15%);

V – 4 задания (10%).

На выполнение экзаменационной работы в тестовом формате по русскому языку отводится 120 минут.

К примеру, по химии в тестах будет 38 заданий, но на их выполнение предусмотрено 150 минут. Столько же заданий содержит и экзаменационная работа по биологии, но время на их решение – 120 минут.

Ознакомиться с сертификациями по другим учебным предметам можно на сайте РИКС.

