Сегодня становятся востребованными новые специалисты с высокими компетенциями. Какие профессии в будущем станут наиболее перспективными, рассказала заместитель начальника учебного центра непрерывного профессионального образования Республиканского института высшей школы Юлия Будько.

Она объяснила, что в Беларуси действует единый государственный классификатор, который представляет собой сборник всех специальностей с квалификациями, доступными для абитуриентов. Он был внедрен в 2022 году.

Основное назначение классификатора – формирование официальной статистической отчетности, в том числе на международном уровне. Также его используют, чтобы спрогнозировать потребность в трудовых ресурсах и формировать заказы на подготовку специалистов в колледжах и вузах.

Сегодня классификатор включает 1230 специальностей: 122 – профессиональное техническое образование, 247 – среднее специальное, 501 – высшее образование, 360 – переподготовка руководящих работников и специалистов.

Юлия Будько отметила, что дважды в год классификатор пересматривают. Такая работа необходима, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике: исключать подготовку кадров по невостребованным специальностям и пополнять новыми позициями, которые отвечают запросам рынка труда.

В числе профессий будущего представитель Республиканского института высшей школы отметила профили обучения с новыми компетенциями. Перспективы, к примеру, есть у компьютерных лингвистов, робототехников, специалистов по искусственному интеллекту, дополненной реальности и облачным технологиям.

Естественно, вузы в коллаборации с нанимателями оперативно реагируют на трансформации, которые происходят на рынке труда, и в итоге открывают новые специальности.

К примеру, изучив запросы таких работодателей, как предприятия промышленного сектора экономики, а также Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко и Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, подготовку кадров по специальности «Интеллектуальная электроника» инициировали в БГУ. Освоив этот курс учебной программы, специалисты займутся проектированием интеллектуальных электронных устройств для различных приложений, включая скоростные коммуникации, системы связи и навигации, автоматизированное производство и высокотехнологичную медицину.

Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова внедрил новую магистерскую программу «Экологические новации и бизнес-проектирование». БГУИР начал готовить кадры по специальностям «Сверхвысокочастотные системы» и «Киберфизические системы». Такие специалисты смогут разрабатывать системы сверхвысокочастотной техники и измерительных систем, радиолокационного зондирования и диагностики в медицине.

1prof.by