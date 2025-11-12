Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко.
Директором СУП «Михайловское-агро» Светлогорского района станет Дмитрий Логинов.
На должность главного санитарного врача Ельского района согласован Виктор Лымак.
Веста Кузьменок согласована на должность главного санитарного врача Наровлянского района.
На должность главного санитарного врача Петриковского района согласован Виталий Рубис.
Дмитрий Фещенко согласован на должность главного санитарного врача Житковичского района.
Директором филиала Государственного энергетического и газового надзора по Гомельской области станет Артем Музыка.