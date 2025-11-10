Эксперты проекта БЕЛТА «Страна говорит» рассказали, как сейчас люди болеют ковидом в Беларуси.

Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы №1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас рассказала, что в Могилеве пациенты с ковидом госпитализируются, но их количество невелико. «Уже примерно последний год мы наблюдаем, что в основном госпитализируются пациенты с сопутствующими заболеваниями — сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, онкологией. Есть также маленькие дети до года», — перечислила она.

Сейчас ковид протекает легко — пациентов в реанимации нет. Они находятся в обычных инфекционных отделениях. «Тех ковидных пневмоний, которые были в 2020-2021 годах, сейчас нет. Заболевание проявляется как вирусная инфекция верхних дыхательных путей — боль в горле, осипший голос, насморк, сухой кашель. Пневмонии случаются редко и обычно только у людей с сопутствующими заболеваниями. Как правило, пневмония возникает, когда сверху накладывается бактериальная инфекция, то есть формируется смешанная инфекция», — рассказала врач.

Главный врач 8-й городской поликлиники, главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова добавила, что в Минске сейчас наблюдается низкий подъем заболеваемости ковидом — уровень ниже, чем в аналогичный период прошлого 2024 года. «В основном пациенты обращаются с негриппозными вирусами», — рассказала она.