От правильной эксплуатации электрооборудования и печного отопления зависит не только комфорт, но и жизнь людей, напоминают работники Буда-Кошелевского РОЧС. Как показывает многолетняя практика, с наступлением холодов количество пожаров в жилом секторе возрастает.

Еще до начала отопительного сезона следует проверить состояние проводки: трещины и оголенные провода – прямой путь к короткому замыканию и пожару. Не перегружайте сеть, подключая множество приборов. Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра, особенно опасно сушить на них вещи или ставить рядом горючие материалы. Помните: лучше выключить неиспользуемые приборы от сети, а также регулярно чистить электроприборы от пыли.

Что касается печи, то трещина в кладке, засор дымохода, неправильная топка – все это грозит не только потерей тепла, но и бедой. Не рискуйте, раз в год очищайте и проверяйте состояние дымохода. Берегите предтопочное пространство: установите лист из негорючего материала, чтобы защитить пол от случайно выпавших углей, мебель размещайте на безопасном расстоянии от печи. Во время растопки не оставляйте печь без присмотра и ни в коем случае не применяйте для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости. Не забывайте, что пожар – это беда, которая приходит незаметно и разрушает за секунды то, что строилось годами.

«Пусть этот отопительный сезон пройдет под знаком заботы и внимания. Навестите пожилых родственников и создайте для них комфортные, а главное, безопасные условия жизни. Если есть возможность, на осенне-зимний период заберите родных людей в свои семьи» — рекомендуют спасатели.

Буда-Кошелевский РОЧС