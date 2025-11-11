В проекте БЕЛТА «Страна говорит» специалисты Министерства экономики и Банка развития рассказали, что такое «Региональная инициатива», как туда попасть и сколько заявок уже было подано.

Начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков рассказал, что «Региональная инициатива» — это логическое продолжение и трансформация инициативы «Один район — один проект». «Во время текущей пятилетки был изучен опыт реализации предыдущей программы, а также условия ее развития. На основе этого с начала 2025 года запущена новая инициатива», — пояснил он.

В новой программе сохранены лучшие элементы инициативы «Один район — один проект», в частности, финансовая поддержка, при этом упрощена процедура подачи заявок и администрирования. «Теперь достаточно подать заявку на сайте «региональная-инициатива.бел» и в течение месяца получить ответ. Если заявка одобрена, инициатор может обратиться в банк и доказать экономическую эффективность своего проекта», — обратил он внимание. Он подчеркнул, что проект обязательно должен быть окупаемым, так как государство предоставляет средства на специальных условиях и заинтересовано в отдаче.

«Предварительные результаты показывают, что с февраля 2025 года поступило около 200 заявок, из которых одобрена примерно половина. Остальные заявки отклонены либо из-за несоответствия критериям, либо отсутствия экономической эффективности и значимости для региона», — сказал Дмитрий Клименков.

По инициативе «Один район — один проект» в течение трех лет Банк развития работает на основе льготных условий кредитования: фиксированная ставка 8% годовых в белорусских рублях на первые пять лет пользования кредитом. После завершения инвестиционной фазы, которая длится около пяти лет с выходом на проектные мощности, ставка становится рыночной.

В отличие от инициативы «Один район — один проект» «Региональная инициатива» фокусируется на более отдаленных районах, нуждающихся в особом внимании и поддержке. Условия по этой инициативе со следующего года становятся более привлекательными, чем были по инициативе «Один район — один проект»: процентная ставка составит 7% в белорусских рублях в течение первых шести лет, а срок кредитования увеличен. После этого действуют рыночные условия.

Правительство создает такие условия, чтобы все инициативы, которые ранее оставались на полках, начали реализовываться и приносить пользу экономике. Это помогает стимулировать развитие производственной инфраструктуры в регионах и поддержку бизнеса, особенно на менее развитых территориях.-0-

