Скоро у школьников начинаются осенние каникулы. И ребята уже думают, как их разнообразно провести. Кто-то отправится в путешествие, займется творчеством и спортом, а кто-то – прочтением книг. Об этом корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у учащихся СШ №1 г. Буда-Кошелево.

Виктория ГНИДИНА и Елизавета ЧУРАКОВА, 11 класс:

– У нас выпускной класс. Впереди ЦЭ, ЦТ, поступление в вуз, а это требует серьезной подготовки и сосредоточенности. Поэтому каникулы проведем за учебниками, также будем посещать дополнительные занятия в школе.

Варвара МОРДОВИНА, 6 класс:

– Буду ходить на репетиции, я являюсь участником хореографического коллектива «Простор». Совсем скоро у нас запланировано выступление в Гомеле. Это отличная возможность показать свой талант широкой аудитории. Ну и, конечно, обязательно съезжу в гости к бабушке в Неговку.

Арина ПЕВЕНЬ, 6 класс:

– С нетерпением жду поездку с родителями и братом в Гомель, в развлекательный центр. Проводить время с семьей – это здорово! С радостью буду помогать маме по дому, проведаю и любимую бабушку. Также планирую посещать различные мероприятия в школе.

Никита МАКСИМЕНКО, 3 класс:

– Активно проведу время: буду заниматься подготовкой к музыкальному выступлению на пианино, посещать школьный лагерь. Также вместе с моим лучшим другом Сашей будем гулять по улицам осеннего города.

Надежда РИЖКОВА, 3 класс:

– С родителями отправлюсь на экскурсию в Могилевскую область. Посещать буду и школьный лагерь: здесь интересно и много веселых ребят. Больше всего мне нравится заниматься изготовлением поделок, проводить время с друзьями.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора