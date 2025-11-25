Нюанс при расчете минимального размера больничного после изменения минимальной заработной платы в стране разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда напомнили, что, согласно законодательству, минимальный размер больничных рассчитывается от минимальной заработной платы. С 1 октября ее размер составил Br752,52.

На примере в министерстве разобрали ситуацию с переходными больничными. Так, работник ушел на больничный с 31 октября по 14 ноября 2025 года. С 1 октября минимальная зарплата (МЗП) составляет Br752,52. В ведомстве пояснили, что день начала больничного — это день возникновения права на пособие. Согласно закону, смотрится, в каком месяце находится этот день, и берется МЗП за предыдущий месяц. В приведенном примере больничный начался 31 октября, значит, для всего больничного (включая ноябрьские дни) применяется МЗП за сентябрь. Минимальная зарплата за сентябрь — Br726,00. Октябрьская МЗП будет применяться для больничных, которые начались в ноябре.

Таким образом, если больничный начался в октябре, то его размер считается от МЗП за сентябрь (Br726,00). Если с ноября — от МЗП за октябрь (Br752,52). В Минтруда отметили, что это установлено пунктами 4 и 22 положения о пособиях (№569) и такой порядок помогает избежать путаницы при переходных больничных.

В ведомстве также напомнили, что в расчет больничного входят все выплаты за расчетный период, с которых выплачивались страховые взносы в ФСЗН на соцстрахование, а также учитываются доходы у всех работодателей (включая бывших) в расчетном периоде.