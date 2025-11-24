С 1 января 2026 года базовая величина в Беларуси вырастет с 42 до 45 рублей. Это отразится на размере социальных выплат (пособия, стипендии, материальная помощь и др.), а также госпошлин и штрафов.

Госпошлины

В Беларуси за проведение любых значимых юридических операций взимается государственная пошлина. В дальнейшем эти средства направляют в бюджет по месту, где выполняется операция. Все случаи описать сложно, приведем несколько примеров.

Так, в ЗАГСе госпошлина за регистрацию брака с 1 января 2026 года составит 45 рублей (1 базовая величина). Если утеряны документы о бракосочетании, то за повторное свидетельство о семейном положении придется заплатить столько же. Регистрация перемены фамилии, имени и отчества, включая выдачу свидетельства, будет стоить 2 базовые величины (БВ), или 90 рублей.

Расторжение брака в первый раз обойдется в 4 базовые – 180 рублей. Во второй и последующие разы развод будет стоить значительное дороже – 8 базовых, или 360 рублей.

Госпошлина за административную процедуру по получению паспорта также привязана к размеру базовой величины. С 1 января 2026 года обмен основного документа для удостоверения личности при стандартной процедуре, которая занимает около месяца, оценен в 45 рублей (1 БВ).

Если решите прибегнуть к ускоренному варианту изготовления паспорта (за 15 дней), то сумма вырастет до 90 рублей (2 БВ). Срочный выпуск документа за 7 дней (такая услуга доступна для минчан и жителей областных центров страны) стоит 150 рублей (3 БВ).

Госпошлина за замену водительского удостоверения обойдется в 90 рублей (2 БВ). Судебная пошлина за рассмотрение дела о признании сделки недействительной составит 250 рублей (5 БВ).

Штрафы за ПДД

К размеру базовой величины привязаны штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Согласно данным ГАИ, чаще всего автовладельцев привлекают к ответу за нарушение скоростного режима. Любителям прокатиться с ветерком, согласно ст. 18.12 КоАП, с 2026 года придется вносить в бюджет:

— при превышении скорости от 10 до 20 км/ч – до 45 рублей (до 1 базовой);

— от 20 до 30 км/ч – от 45 до 135 рублей (от 1 до 3 базовых);

— от 30 до 40 км/ч – от 135 до 450 рублей (от 3 до 10 базовых);

— от 40 км/ч и выше – от 360 до 540 рублей (от 8 до 12 базовых).

При повторном нарушении штраф вырастет на сумму от 225 до 675 рублей, т. е. от 5 до 15 базовых величин, либо любителя скорости лишат водительского удостоверения на срок до одного года.

За езду на автомобиле без техосмотра по ст. 18.11 КоАП грозит наказание в размере до 135 рублей (до 3 базовых). За такое же нарушение ИП и юридическое лицо заплатят штраф до 450 рублей (10 базовых).

Согласно ст. 18.15 КоАП, те, кто позволят себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, не только лишатся прав на 3 года, если концентрация алкоголя в крови составит до 0,8 промилле, но и получат штраф до 4,5 тыс. рублей (100 базовых). Если степень опьянения будет выше этого показателя, то придется заплатить 9 тыс. рублей (200 базовых) и попрощаться с правами на 5 лет.

Штраф для «зайцев» и курильщиков

За курение в запрещенных местах, в том числе электронных сигарет, с нового года грозит штраф в размере до 180 рублей (до 4 БВ). Если подымить во вспомогательных помещениях, к примеру, в вестибюле, коридоре, галерее, лифтовом холле, на лестничном марше и площадке многоквартирного жилого дома, то наказание потянет на сумму 900 руб. (20 БВ).

Дороже обойдется и безбилетный проезд в общественном транспорте. «Зайцу» за поездку в автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутке придется заплатить штраф в размере от 22,5 до 45 рублей (от 0,5 до 1 базовой). В транспорте пригородного сообщения за безбилетный проезд оштрафуют на 31,5 рубля (0,7 базовой), в междугородном сообщении – выпишут штраф на 45 рублей (1 базовая).

Социальные выплаты

От размера базовой величины зависит и ряд государственных пособий, к примеру, по безработице. Его размер зависит от трудового стажа человека, который встал на учет в статусе безработного в службе занятости. Максимальная выплата составит 90 рублей (2 БВ), минимальная – 33,75 рубля.

Социальные выплаты для людей, которые прошли курс реабилитации в лечебно-трудовом профилактории, с нового года составят 90 рублей (2 базовые), вернувшимся из мест лишения свободы – до 225 рублей (до 5 базовых).

Военнообязанные граждане, которые не имеют офицерских званий, в нашей стране за время, пока находятся в запасе, могут до 5 раз привлекаться для прохождения военных сборов, офицеры – до 10 раз. Поскольку придется оставить работу на это время, то им выплатят пособие в размере 675 рублей (15 БВ).

К слову, на 7% с нового года вырастет и объем материальной помощи, которую предприятия и организации выплачивают своим работникам согласно коллективным договорам. Речь идет про деньги на оздоровление к отпуску, поддержку при рождении ребенка, в случае бракосочетания, тяжелой и продолжительной болезни. Такие выплаты, как правило, привязаны к базовой величине.

1prof.by