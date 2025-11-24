- Законопроект по вопросам предпринимательской деятельности принят депутатами в первом чтении
- Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете фонда соцзащиты населения на 2026 год
- Законопроект по вопросам налоговых правоотношений принят в первом чтении
- Законопроект о республиканском бюджете на 2026 год принят в первом чтении
Законопроект разработан во исполнение поручения главы государства о подготовке изменений, предусматривающих альтернативные варианты привлечения к административной ответственности трактористов-машинистов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Так, предусмотрено приостановление исполнения административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, и частичное освобождение от такого вида взыскания. Эта мера направлена на обеспечение возможности трудоустройства таких граждан в организации АПК в качестве водителей колесных тракторов и самоходных машин. Такая мера может применяться только при соблюдении ряда условий, которые предлагается закрепить в законопроекте.
В их числе требование о том, что лицо ранее не совершало преступлений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения или не имея такого права, а также не подвергнуто административному взысканию за аналогичные правонарушения.
/Будет дополнено/.