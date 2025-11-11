11 ноября в 19:00 Министерство образования Республики Беларусь и компания МТС проведут республиканский вебинар для родителей. Спикеры расскажут, как защитить ребенка от кибербуллинга. Эфир пройдет на YouTube-канале МТС и в МТС ТВ. Присоединиться могут все желающие, регистрация не требуется.

В рамках вебинара будет представлен новый цифровой инструмент для родителей — чат-бот «Родителям о буллинге», созданный на основе материалов инициативы #ИнтернетБезБуллинга. Он поможет в удобном формате получать практические советы и рекомендации по защите детей от интернет-угроз.

Также участники смогут больше узнать о современных цифровых рисках и способах их предотвращения, а также получат практические рекомендации по профилактике интернет-травли. Эксперты расскажут, как распознать признаки кибербуллинга, куда обращаться за помощью, как поддержать ребенка и выстроить доверительный диалог. Особое внимание будет уделено роли родителей в формировании культуры уважительного общения в сети.

Спикеры вебинара:

• Илляна Матвиенко, педагог-психолог информационно-методического отдела Республиканского центра психологической помощи;

• Елена Симакова, заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы Главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь;

• Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС;

• Дмитрий Шилин, старший координатор по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.