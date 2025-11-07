Проект обновлений в Налоговый кодекс на 2026 год предусматривает ряд новаций в сфере налогообложения. В том числе изменения могут коснуться налога на профессиональный доход.

Напомним, что специальный налоговый режим в виде налога на профдоход в Беларуси действует с 1 января 2023 года. Применять его вправе ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, а также граждане, занимающиеся разрешенными в качестве самостоятельных профессиональными видами деятельности согласно постановлению правительства №457.

Уплата налога на профессиональный доход заменяет:

— подоходный налог с физических лиц;

— сбор за осуществление ремесленной деятельности;

— сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Налог на профдоход к тому же включает в себя обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН Беларуси для физических лиц.

Проект Налогового кодекса предусматривает ряд изменений в отношении тех, кто работает с уплатой налога на профдоход. В частности, ч. 3 ст. 379 предлагают изложить в новой редакции. С 1 января 2026 года добавятся новые виды доходов, которые не будут признаваться объектом налогообложения налогом на профдоход. К таким доходам отнесут:

— суммы возмещения арендаторами стоимости коммунальных и (или) иных услуг, если договором аренды обязанность по возмещению таких услуг возложена на арендатора и не включается в размер арендной платы;

— суммы возмещения покупателями товаров стоимости услуг по доставке (перевозке) товаров, не включенных в стоимость этих товаров;

— доходы, полученные физическими лицами от выполнения ими работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, в которых заказчиками работ (услуг) выступают лица, являющиеся нанимателями этих физических лиц, или лица, являвшиеся их нанимателями менее 3 лет назад.

Еще одной новацией станет отмена с 1 января 2026 года налогового вычета по профдоходу. Напомним, что сейчас граждане, впервые осуществляющие деятельность с применением специального налогового режима, получают в качестве бонуса 2 тыс. рублей, из которых осуществляется налоговый вычет. Оставшиеся неиспользованные остатки этой суммы с нового года сгорят, плательщики налога больше не смогут воспользоваться этой льготой.

Существенным изменением станет введение минимальной суммы налога, раньше она не была оговорена. Предлагается установить минимальную плату в месяц в размере 45 рублей.

Сейчас выплаты производятся по налоговой ставке в размере 10% при доходе, не превышающем 60 тыс. рублей за год, если заработок оказался выше установленного лимита, то уплачивать налог придется по ставке 20%.

С нового года механизм чуть изменится. Предположим, что гражданин заработал в месяц 100 руб. С этой суммы по ставке 10% он должен был бы уплатить налог на профдоход в размере 10 руб. Однако внести в казну придется все же 45 рублей – установленный налоговый минимум.

Кроме того, усиливается ответственность за отсутствие чека либо несвоевременное его формирование в приложении «Налог на профессиональный доход». В отношении забывчивых плательщиков планируют применять повышенную ставку налога в размере 20%.

Напомним, что плательщик налога на профдоход обязан формировать чек в указанном выше приложении при получении расчета за каждую оказанную услугу. Если оплата покупателем произведена с помощью банковской карты, QR-кода, мобильного приложения, безналичным путем или электронными деньгами, то сформировать чек разрешено не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором покупателями (заказчиками) произведены расчеты.

