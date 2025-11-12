Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, какие вирусы и инфекции привозят в Беларусь жители и гости страны.





Гости из других стран не привозят в Беларусь никаких экзотических вирусов или инфекций, поскольку все они уже хорошо известны нашим врачам. «В основном речь идет о таких заболеваниях, как малярия и лихорадка денге. Однако у нас нет угрозы возникновения экстренных ситуаций, требующих особых мер санитарной охраны», — подчеркнула Инна Карабан.

Например, лихорадка денге передается через укусы комаров, но в Беларуси нет таких видов комаров и условий для их размножения, поэтому эта болезнь для нас не представляет опасности, добавила начальник отдела.

Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы №1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас добавила, что в последние годы начали регистрировать случаи кори, которые ранее были редкостью. «Сейчас их немного, но инфекционисты снова столкнулись с этой болезнью. В большинстве случаев корь завозная, чаще всего из России. Многие жители Беларуси работают там, где происходит контакт с заболевшими, и возвращаются домой часто в инкубационный период, когда симптомы начинают проявляться, — рассказала она. — Основная часть заболевших — непривитые люди».

От прививок от кори и краснухи отказываются некоторые группы людей из своих соображений, к примеру, веры. А также мамы, которые считают, что ребенок сам справится с инфекцией. Однако тех, кто действительно убежден, что вакцинация не нужна из-за отсутствия инфекции, на самом деле очень мало — скорее, это единичные случаи.

Главный врач учреждения здравоохранения «8-я городская поликлиника», главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова отметила, что, поскольку в поликлинике также оказывают помощь пациентам с корью и краснухой, медицинские работники прошли вакцинацию и проверку уровня иммунитета. «Если иммунитет был низким, сотрудников вакцинировали, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. Медицинский работник с низким иммунитетом может заболеть и одновременно заразить других, еще здоровых пациентов. Для этого была проведена масштабная программа вакцинации среди медперсонала», — подчеркнула она.