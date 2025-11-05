Сотрудники рассказали ребятам историю образования ведомства, о функциях и задачах, возложенных на отделение охраны.



Милиционер-кинолог старший сержант милиции Владислав Иванов со своим служебным напарником Иркутом продемонстрировали пресечение и задержание условного преступника. Также школьникам показали отработку нарядом группы задержания сигнала тревоги, поступившего из охраняемого объекта.

В ходе мероприятия учащиеся смогли примерить экипировку и спецсредства, стоящие на вооружении сотрудников охраны.

Наталья Логунова

Фото из архива Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны