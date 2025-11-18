Известны цены на картофель в Беларуси с 15 ноября по 31 мая 2026 года. Информация прозвучала в эфире СТВ.
Минсельхозпрод определил отпускные цены, а МАРТ установил максимально предельные розничные на вышеуказанный период.
«В межсезонье на картофель будет пока одна цена — 1,07 рубля в рознице», — назвала цифру замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Светлана Короткевич.
Специалист также отметила, что цена в магазинах может быть и меньше озвученной.
Какой была стоимость картофеля в начале 2025 года
Цена формировалась в 6-7 рублей. Аргументировалась стоимость тем, что картофель, который поставлялся в торговые сети, был мытый, в сетках и так далее.