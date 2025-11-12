КГК Гомельской области совместно с финансовой милицией региона выявлены приписки выполненных ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных объектах.

Установлено, что должностными лицами одного из районных предприятий области мелиоративных систем в феврале-марте 2025 г. в акты сдачи-приемки выполненных работ и справки об их стоимости были включены фактически невыполненные сводка кустарника на 3,6 тыс. кв. м, погрузка и перевозка 12 тонн древесно-кустарниковой растительности, разравнивание более 11 тыс. куб. м кавальеров и их дискование на площади более 12 га. В ряде случаев в официальных документах отражались не предусмотренные дефектными ведомостями и несуществующие объемы работ (например, предприятие в феврале т.г. якобы выполнило на 62 тыс. кв. м сводку кустарника, которого фактически не существовало). Одной из причин являлся недостаточный контроль за выполнением работ со стороны государственных заказчиков.

На оплату «приписанных» объемов работ из республиканского и местного бюджетов израсходовано более 100 тыс. руб.

По результатам проверки 4 должностных лица заказчиков привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 – уволен, в отношении 3 работников районного ПМС возбуждено уголовное дело.

Комитета государственного контроля Гомельской области