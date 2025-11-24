Комитет государственного контроля Гомельской области изучает принятые лесхозами региона меры по обеспечению доступности древесины для граждан и юридических лиц.

В этих целях 26 ноября по телефонам 8 (0232) 22-03-17, 23-83-70 в областном КГК будет проводиться «горячая линия» с населением.

С 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 граждане и представители юридических лиц могут сообщить о фактах отказа в покупке древесины, длительного ожидания поставки дров либо иной продукции, наличия бюрократических проволочек при оформлении заказа, неудобстве условий отгрузки древесины (предоплата, минимальный объем партии, дополнительные условия).

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет государственного контроля Гомельской области